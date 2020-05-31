İçişleri Bakanı Soylu: "Bursa'da kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polisimiz daha şehit oldu"
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İçişleri Bakanı Soylu: "Bursa'da kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polisimiz daha şehit oldu"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polisin şehit olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu:
31.05.2020 21:43 | Son Güncelleme: 31.05.2020 21:43

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polisin şehit olduğunu bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bursa'da bir kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polisimiz daha şehit oldu. En başarılı dönemini geçiren polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz? Zihniyeti çürümüşlere rağmen kamu güvenliği, kamu düzeni sağlanmaya devam edilecektir. Başımız sağ olsun."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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