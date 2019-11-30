30.11.2019 13:42 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:42

İçişleri Bakanı Soylu: "Bugün terörü sadece silahla yeniyor değiliz. Anaların meseleye vaziyet etmesiyle, bu ülkenin her etnik kökenden gelen insanının birlikte ağlayıp birlikte gülmesiyle bu mücadeleyi bugün başarılı bir şekilde veriyoruz."

Kaynak: AA