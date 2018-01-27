İçişleri Bakanı Soylu, "Bugün dünyanın en meşru hareketini gerçekleştiriyoruz"

"3,5 milyon insan bizim ülkemizde"

"ABD orada terör örgütüne sahip çıkıyor, PYD'ye, PKK'ya sahip çıkıyor"

-"ABD o bölgenin ifade etmek istiyorum ki hercümerç olmasına zemin ve altlık hazırlıyor"

DENİZLİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili, "Bugün dünyanın en meşru hareketini gerçekleştiriyoruz. 3,5 milyon insan bizim ülkemizde. Bugün ABD orada terör örgütüne sahip çıkıyor. PYD'ye, PKK'ya sahip çıkıyor. 5 bin TIR silah gönderiyor. Yüzlerce kargo uçağı ile birlikte oraya, o bölgenin kaos içerisine girmesine ve o bölgenin ifade etmek istiyorum ki hercümerç olmasına zemin ve altlık hazırlıyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci partilerinin Merkezefendi 2. Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Bakan Soylu, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen "anayasa değişiklik" referandumuna değinerek bugün gelinen noktada doğru bir adım atıldığını ifade etti. Türkiye'yi yarınlara ait hedefleri ile buluşturma potansiyeline sahip yeni bir hükümet modelinin millete sunulduğunu vurgulayan Bakan Zeybekci, "Ülkemizin zor duruma düşmesini isteyenler her zaman ekonomimizin üzerine oyun oynamaya çalışmışlardır. Eğer bugün biz Bütün dünyaya kendi varlığımızı, kendi zenginliğimizi, kendi özgüvenimizi, kendi gücümüzü ve ayakta durabilme kabiliyetimizi ortaya koyabiliyorsak bilinmelidir ki bu Türkiye'nin bugün geldiği ekonomik kabiliyet ve zenginlikten dolayıdır. 16 Nisan da çok önemli bir adım attık biz. Aslında bugün ne ile karşı karşıyaysak tamda ona rağmen, ona karşı bir mantık ile milletimize bir teklif ile geldik. Türkiye'yi yarınlara ait hedefleri ile buluşturma potansiyeline sahip yeni bir hükümet modelini sizlere sunduk. Allah'a hamdolsun aziz milletimizin yine binlerce yıllık ferasetini ortaya koydu ve geleceğe ait önemli bir adım attı. Üzerinden daha 1 yık geçmedi şu anda karşı karşıya kaldığımız hadiseler 16 Nisan kararımızın ne kadar isabetli olduğunu gösterdi. Ne kadar büyük olursa olsun hiçbir ülkeden ve hiçbir ülkeden sarsılmadan, istikrarı bozulmadan atlatamayacağı birçok badire ve hadiseyi birlikte göğüsledik. Gezi olaylarını, 6-7 Ekim hadiselerini, 17-25 Aralık operasyonlarını, tırmandırılan terörü, etnik fitnelerin, ekonomik operasyonları hep birlikte bu millet olarak atlattık ve 15 Temmuz darbe girişimini yine hep beraber istikrarımızı bozmadan atlattık. 16 Nisan da darbeye ve darbenin arkasında olan güçlere cevabı sandıklı, demokrasi ile verdik" diye konuştu.

"Biz onların bildiği milletlerden değiliz"

Türkiye'nin bütün dünyaya ders verdiğini aktaran Bakan Soylu, Türk milletinin sabahtan akşama kadar menfaat hesabı yapan milletlerden olmadığını dile getirdi. Bakan Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz çok güçlü bir ülkeyiz. Bir tarafta evlatlarımız bütün dünyaya büyük bir ders vermektedir. Aslında insanlığını, hürriyetin dersini vermektedir. Aslında komşuluğun sadakatin dersini vermektedir. Aslında herkesin sırtını döndüğü 3-5 doların hesabını yaptığı günlerde, bizim medeniyetimizi unutmadığımızın, ahlakımızı unutmadığımız, annemizin ve babamızın bize öğrettiklerini unutmadığımızın, mezarlarımıza gittiğimizde mezarlarımız ile konuştuğumuzu unutmadığımızın tam 400 yıl aynı sancak altında yaşayan o insanlar ile birlikte onlara sırtımızı dönmediğimizin dersini veriyoruz. Biz onların bildiği milletlerden değiliz. Biz sabahtan akşama kadar menfaat hesabı yapan milletlerden hiç olmadık. Biz bize öğretilenleri unuttuğumuz milletlerden hiç olmadık. Biz geçmişimizi, ahlakımızı, insanlığımızı unutan milletlerden hiç olmadık. Biz ekonomiyi, maddiyatı sadece ve sadece karar verme yeteneğinin birinci haseti olan, birinci öncelik olarak gören milletlerden hiçbir zaman olmadık. Olmadığımızı bugünde gösteriyoruz. 3,5 milyon insana bu millet alnının teri ile kazandığıyla birlikte ev sahipliği yaptı. Dünyanın büyük büyük ülkeleri, konuştuklarında mangalda kül bırakmayan ve konuşurken de hep yüksekten biçen o ülkelerin her biri bin tane daha Suriyeli kendi memleketlerine gelecek diye ürkerken, bu Anadolu medeniyetinin insanın hiç birisi ne ürktü ne de korktu. Çünkü biz beraber nasıl halay çektiğimizi, 400 yıl boyunca bu topraklarda cenazelerimizi, komşuluğumuzu nasıl bir birimiz ile dayanışma içerisinde yaptığımı unutmayan bir milletiz."

"ABD o bölgenin ifade etmek istiyorum ki hercümerç olmasına zemin ve altlık hazırlıyor"

Konuşmasında daha sonra Afrin harekatına ve ABD'nin PKK ve PYD gibi terör örgütlerine yaptığı silah yardımlarına değinen Bakan Soylu, "Bugün dünyanın en meşru hareketini gerçekleştiriyoruz. 3,5 milyon insan bizim ülkemizde. Her birisi ifade etmek istiyorum ki seslerini kestiler. Bugün ABD orada terör örgütüne sahip çıkıyor. PYD'ye, PKK'ya sahip çıkıyor. 5 bin TIR silah gönderiyor. Yüzlerce kargo uçağı ile birlikte oraya, o bölgenin kaos içerisine girmesine ve o bölgenin ifade etmek istiyorum ki hercümerç olmasına zemin ve altlık hazırlıyor. Pek derdi nedir? Bu sadece bir parti kongresi değildir. Bu sadece bizim bir araya geldiğimiz ve ilçe başkanlarını seçeceğimiz bir kongre değildir. AK Parti 15 yıldır iktidardadır ve yaptığı bütün kongrelerde Ahmet'in görevini Mehmet'e devrettiği bir anlayışı ortaya koymadı. Bu kongreler Türkiye'nin üzerine oynanan oyunlara demokratik bir dirilişin, bu kongreler 'bizim üzerimize bizim istemediğimiz bir elbiseyi dikemezsiniz, biz hür bir ülke olmak istiyoruz ama aynı zamanda zengin ve güçlü olmak istiyoruz' diyen bir iradenin tecelli ettiği kongrelerdir" şeklinde konuştu.