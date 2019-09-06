İçişleri Bakanı Soylu: "Bu yıl içinde en son rakamla 85 bin 269 uyuşturucu operasyonu...

İçişleri Bakanı Soylu: "Bu yıl içinde en son rakamla 85 bin 269 uyuşturucu operasyonu...

İçişleri Bakanı Soylu: "Bu yıl içinde en son rakamla 85 bin 269 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiş ve 126 bin 519 gözaltı; 15 bin 330 tutuklama yapılmıştır" ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Trafik Kaza İstatistikleri Analizi Rapor Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

06.09.2019 11:30
İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Bu yıl içinde en son rakamla 85 bin 269 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiş ve 126 bin 519 gözaltı; 15 bin 330 tutuklama yapılmıştır"


ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Trafik Kaza İstatistikleri Analizi Rapor Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu:
Kaynak: İHA
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