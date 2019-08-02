İçişleri Bakanı Soylu: "Bu yıl, 29 Temmuz itibarıyla düzensiz göçmen yakalamada 177 bin 654...

İçişleri Bakanı Soylu: "Bu yıl, 29 Temmuz itibarıyla düzensiz göçmen yakalamada 177 bin 654...

İçişleri Bakanı Soylu: "Bu yıl, 29 Temmuz itibarıyla düzensiz göçmen yakalamada 177 bin 654 rakamındayız. Öyle görünüyor ki 300 bini aşacağız."

2.08.2019 16:00
İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Bu yıl, 29 Temmuz itibarıyla düzensiz göçmen yakalamada 177 bin 654 rakamındayız. Öyle görünüyor ki 300 bini aşacağız."

Kaynak: AA
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