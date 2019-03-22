İçişleri Bakanı Soylu: "Bu Ülkenin Kardeşliğine Pusu Kuranlara Göz Açtırmayız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nevşehir'de düzenlediği mitingde, "Bu ülkenin birliğine bu ülkenin kardeşliğine pusu kuranlara göz açtırmayız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diriliş Meydanı'nda düzenlenen mitingde Nevşehir'de vatandaşlara hitap etti. Çok sayıda vatandaşın katıldığı mitingde konuşan İçişleri Bakanı Soylu, bu ülkenin birliğine, bu ülkenin kardeşliğine pusu kuranlara asla göz açtırmayacaklarını söyledi. Bakan Soylu konuşmasında, "Bu ülkenin insanlarını hep birbirlerine düşürdüler. Kürt, Türk, Alevi, Sünni, sağcı, solcu, başı açık, başı kapalı, laik, dindar on yıllardır baş örtüsü meselesini kaşımadılar mı. İnsanlara çektirmedikleri kalmadı. Bugün başı açık olanda kapalı olanda meclise giriyor. Ne oluyor yani. Ülke battı mı, ülke parçalandı mı. Cumhuriyetimiz yükseldi, ülkem yükseldi, milletim yükseldi. Yıllardır hep aynısını söylüyorlar. Bana da kızıyorlar, çok sert konuşuyorum diye. Ben sert mi konuşuyorum hemşerilerim. Kadın diyecek ki ben sırtımı PKK'ya ben sırtımı PYD'ye dayadım diyecek. Sonra biz onun sırtını mı sıvazlayacağız. PKK'ya PYD'ye sırtını yaslayana biz de şunu söyledik. Sana dört tane duvar verdik. İster o duvara yaslan ister diğer duvara yaslan. Hangisine yaslanırsan yaslan. Sevgili Nevşehirliler, hemşerilerim bu ülkenin birliğine, bu ülkenin kardeşliğine pusu kuranlara göz açtırmayız. Tepelerine bineriz" dedi.

"2 gün önce Eruh'taydım. Aynı böyle kalabalıklarla, ay yıldızlı bayraklarımızla orada bir şey söyledim. Burada size de söylemek istiyorum" diyen Soylu, şunları kaydetti:

"13, 14 yaşındaki kızları alıp Doğu'da Güneydoğu'da dağa çıkartıp o hayvan Murat Karayılan'a, O hayvan Cemil Bayık'ın masasına meze yapanların burnundan fitil fitil getirmezsek namerdiz. Hiç endişe etmeyin. Bu ülkede terörle mücadele ediyoruz. Bunlar ne yaparsa yapsınlar. Hangi işin altından çıkarlarsa çıksınlar, arkalarında kim olursa olsun bunu burada bir evladınız olarak Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak, İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Bunların başlarını, dağlarda da teröristlerin başlarını ezeceğiz. Şimdi İçişleri Bakanı böyle laflar eder miymiş. Ben bunlara diyorum ki, aylardır söylüyorum. Terörist cenazelerine sizin katılmanıza müsaade etmeyiz. Geçen gün hapishanede bir terörist öldü. Sonra döndü bunların vekilleri biliyorsunuz ben bunlara milletvekili demem, bunlar PKK'nın vekili bunlar terörün vekili, bunlar bu asil milletin vekili olarak bir karaktere, bir haysiyete sahip değillerdir. Bunlar Kandil'in robotlarıdır. Kendi adlarına karar verecek yetenekleri söz konusu değildir. Bunlar Diyarbakır'da terörist cenazesini karşılayacaklar sonra da mezarlığa defnedecekler. Aradım Valiyi, aradım Emniyet Müdürünü, havalimanının yanına yaklaştırmayacaksınız, mezarlığın bir kilometre yakınına yaklaştırmayacaksınız. Buna bizim tahammül etmemiz mümkün değildir. Bu yaptığımız mücadele ile bu ülkenin bir kere daha tahammül etmesi mümkün değildir."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Nevşehir'de düzenlediği mitinge, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA