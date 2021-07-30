İçişleri Bakanı Soylu: "Bu ülkenin birliğinin ortadan kalkmasına yönelik her saldırı, bilinmelidir ki bizim birliğimizi ve beraberliğimizi çok daha...
İçişleri Bakanı Soylu: "Bu ülkenin birliğinin ortadan kalkmasına yönelik her saldırı, bilinmelidir ki bizim birliğimizi ve beraberliğimizi çok daha artıracaktır"
İçişleri Bakanı Soylu: "Bu ülkenin birliğinin ortadan kalkmasına yönelik her saldırı, bilinmelidir ki bizim birliğimizi ve beraberliğimizi çok daha artıracaktır"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun