İçişleri Bakanı Soylu: "Bu Seçimin Bu Tartışmadan Yoksun Bırakılabilmesi İçin, Sayın Bahçeli'ye...

İçişleri Bakanı Soylu: "Bu Seçimin Bu Tartışmadan Yoksun Bırakılabilmesi İçin, Sayın Bahçeli'ye...

İçişleri Bakanı Soylu: "Bu seçimin bu tartışmadan yoksun bırakılabilmesi için, Sayın Bahçeli'ye katılıyorum, tekrarlanması bu tartışmaların seçilecek kişileri gölgede bırakmasını ortadan kaldıracaktır.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Bu seçimin bu tartışmadan yoksun bırakılabilmesi için, Sayın Bahçeli'ye katılıyorum, tekrarlanması bu tartışmaların seçilecek kişileri gölgede bırakmasını ortadan kaldıracaktır."

Kaynak: AA
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