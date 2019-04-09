İçişleri Bakanı Soylu: "Bu Seçimin Bu Tartışmadan Yoksun Bırakılabilmesi İçin, Sayın Bahçeli'ye...
İçişleri Bakanı Soylu: "Bu seçimin bu tartışmadan yoksun bırakılabilmesi için, Sayın Bahçeli'ye katılıyorum, tekrarlanması bu tartışmaların seçilecek kişileri gölgede bırakmasını ortadan kaldıracaktır.
İçişleri Bakanı Soylu: "Bu seçimin bu tartışmadan yoksun bırakılabilmesi için, Sayın Bahçeli'ye katılıyorum, tekrarlanması bu tartışmaların seçilecek kişileri gölgede bırakmasını ortadan kaldıracaktır."
Kaynak: AA