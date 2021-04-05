Son dakika haberi... Bakan Soylu, Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Cikotic ile bir araya geldi

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic ve beraberindeki heyetle görüştü. Bakan Cikotic, Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Bakan Soylu ile birlikte GAMER'de ve bakanlıkta bulunan Elektronik Kelepçe İzleme Merkezinin yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Merkezinde incelemelerde bulundu. Görüşmeye Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş ile çok sayıda bürokrat katıldı.

Bakan Soylu, basın mensuplarının görüntü almasının ardından Cikotic ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı