: İçişleri Bakanı Soylu, Borrel'i kabul etti

03.03.2020 20:58 | Son Güncelleme: 03.03.2020 20:59

İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell

İçişleri Bakanı Soylu'nun Borrel'i karşılaması

Kabulden detaylar ANKARA - İçişleri Bakanı Suleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'i kabul etti.

Kaynak: AA

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