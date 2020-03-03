İçişleri Bakanı Soylu, Borrel'i kabul etti
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İçişleri Bakanı Soylu, Borrel'i kabul etti

İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell İçişleri Bakanı Soylu'nun Borrel'i karşılaması Kabulden detaylar ANKARA - İçişleri Bakanı Suleyman Soylu, çeşitli...

03.03.2020 20:58 | Son Güncelleme: 03.03.2020 20:59
İçişleri Bakanı Soylu, Borrel'i kabul etti

İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell

İçişleri Bakanı Soylu'nun Borrel'i karşılaması

Kabulden detaylar ANKARA - İçişleri Bakanı Suleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere 'ye gelen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'i kabul etti.

Kaynak: AA


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: İçişleri Bakanı Soylu, Borrel'i kabul etti
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