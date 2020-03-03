İçişleri Bakanı Soylu, Borrel'i kabul etti
İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell İçişleri Bakanı Soylu'nun Borrel'i karşılaması Kabulden detaylar ANKARA - İçişleri Bakanı Suleyman Soylu, çeşitli...
İçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell
İçişleri Bakanı Soylu'nun Borrel'i karşılaması
Kabulden detaylar ANKARA - İçişleri Bakanı Suleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'i kabul etti.
Kaynak: AA