İçişleri Bakanı Soylu, Bodrum'da
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bodrum ilçesindeki programından detay görüntüler Bodrum ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşlarla selamlaşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sevgi gösterisinde bulunanlar Bakan Soylu'nun halka hitap ettiği İskele Meydanı'ndan görüntü...
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bodrum ilçesindeki programından detay görüntüler
Bodrum ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşlarla selamlaşması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sevgi gösterisinde bulunanlar
Bakan Soylu'nun halka hitap ettiği İskele Meydanı'ndan görüntü
Bakan Soylu'nun konuşmasının ardından kalabalığın arasına girmesi
Vatandaşların özçekim yapması MUĞLA - Çeşitli programlara katılmak üzere Muğla'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bodrum İskele Meydanı'nda halka hitap etti.
Kaynak: AA