İçişleri Bakanı Soylu: "Bizim afetlerle sınavımız bitmiş değildir, bitmeyecektir"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İçişleri Bakanı Soylu: "Bizim afetlerle sınavımız bitmiş değildir, bitmeyecektir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "1999'da sadece 50 deprem gözlem istasyonu olan Türkiye, bugün 1100 istasyonla Avrupa'nın ikinci büyük gözlem ağına sahiptir.

17.08.2020 13:33 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:42

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "1999'da sadece 50 deprem gözlem istasyonu olan Türkiye, bugün 1100 istasyonla Avrupa'nın ikinci büyük gözlem ağına sahiptir. Ülke genelinde 18 bin 130 acil durum toplanma alanımız var. Afete Hazır Türkiye projesiyle sadece 2020 yılında 1,3 milyon, projenin tamamında ise 13 milyon kişiye ulaştık." dedi.

Soylu, Marmara Depremi'nin 21. yılı nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen 17 Ağustos Anma Etkinlikleri İstanbul Programı'nda, bir yerde afet tehlikesi yüksek olsa bile gerekli önlemlerin alınmasıyla afetin oluşturacağı zararın azalacağını söyledi. Soylu, risk azaltma çalışmalarının içinde hem kentsel dönüşüm hem doğru yapılaşma adımları hem de sosyal farkındalığı artırmanın ve bilinçli olmanın bulunduğunu anlattı.

Türkiye Afet Risk Azaltma Planı çalışmalarının devam ettiğine değinen Soylu, "İl il oluşturulmaktadır ve önümüzdeki çarşamba günü ilk olarak Kahramanmaraş ilimizin afet risk azaltma planı devreye alınacaktır. Bunun yanı sıra 2015 yılında Japonya'nın Sendai şehrinde oluşturulan ve Sendai Çerçevesi olarak bilinen uluslararası plan uyarınca ülkemizde Afet Azaltma Platformu'nu kurduk. İlk toplantısını da inşallah bu hafta içerisinde gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Bakan Soylu, gerek müdahale kapasitesini artırıcı gerekse toplumsal farkındalığı ve hazırlığı artırıcı projelere imza atıldığını dile getirerek, AFAD gönüllülük sisteminin hızla yol aldığını, sivil toplum kuruluşlarının ciddi gönüllülük sistemi olduğunu belirtti. Soylu, "Nereye gidersek gidelim, hangi sel, afet ve depreme gidersek gidelim, Allah'a şükürler olsun, beni bağışlayın ama bazen devletten önce STK'ler orada bulunuyorlar ve hakikaten hep birlikte orada vatandaşımızın yaralarını sarmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gönüllülerin 3 ayrı seviyede akredite edilip sınıflandırıldığına değinen Soylu, şu ana kadar 150 bin kişinin AFAD gönüllüsü olduğunu kaydetti.

Soylu, Türkiye'nin 1999 sonrasını boşa geçirmediğini, Deprem Bina Yönetmeliği'nin oluşturulduğunu ve güncellendiğini, müdahale kapasitesinin oluşturulduğunu ve teknik altyapının güçlendirildiğini belirterek, 2019'dan itibaren Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 75 il düzeyinde 11 bölgesel, 1 ulusal, 12 habersiz tatbikat yapıldığını aktardı.

"AFAD Başkanlığımız konusunda bir dünya markası olmuştur"

Türkiye'nin afet yönetiminde hemen her gün modern adımlar attığını vurgulayan Soylu, şu bilgileri paylaştı:

"AFAD Başkanlığımız, daha şimdiden konusunda bir dünya markası olmuştur. 1999'da sadece 50 deprem gözlem istasyonu olan Türkiye, bugün 1100 istasyonla Avrupa'nın ikinci büyük gözlem ağına sahiptir. Ülke genelinde 18 bin 130 acil durum toplanma alanımız var. Afete Hazır Türkiye projesiyle sadece 2020 yılında 1,3 milyon, projenin tamamında ise 13 milyon kişiye ulaştık. AFAD eliyle sadece kendi ülkemizde değil, 5 kıtada ve 60 ülkede arama kurtarma, insani yardım, hasta transferi gibi pek çok faaliyet yürüten ülkemiz, afet yönetiminde sivil toplum kuruluşlarımızla da etkin bir koordinasyon sağlayarak, insanlara el uzatmada ve hayır duası almada çıtayı yükseltmiştir. En son Lübnan'daydık. İdlib'de, Afrika'da, Elazığ depreminde, Bingöl Karlıova depreminde ve diğer pek çok hadisede, sivil toplum kuruluşlarımızla el ele çok güzel işler yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Şimdi bu alanda bir yenilik olarak, 29 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan yönetmelikle AFAD Başkanlığımız, artık arama kurtarma faaliyetlerinde bulunacak olan kuruluşların akreditasyon işlemlerinde de yetkili kılınmıştır. Niçin böyle bir amacı gerçekleştiriyoruz, niçin böyle adım attık? Sebebi basit. Belki de en çok koordine olmamız gereken, en çok birbirimizi anlamamız, birbirimizle irtibat kurmamız, birbirimizle aynı dili konuşmamız gereken yerlerden bir tanesi arama kurtarma alanıdır. Bunu başarıyla yaptığımızı düşünüyorum."

"Bizim afetlerle sınavımız bitmiş değildir, bitmeyecektir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin bir afet bölgesi olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim afetlerle sınavımız bitmiş değildir, bitmeyecektir. Bu, hepimizin bildiği bilimsel bir gerçektir. Bölgemiz bir afet bölgesi, ülkemizde sel, deprem riski halen varken hem yapısal hem de teknik olarak öncü olmak durumundayız. Her meselede olduğu gibi aziz milletimizin desteğine ve duasına muhtacız, bunun talepkarıyız. Bunu hep birlikte yapmak zorundayız, bütün kamu kurumlarımızla, yerel yönetimlerimizle. Bilimsel analizlere göre, depremden önce harcayacağımız 1 birim maliyet, deprem sonrası 7 ila 12 birim maliyetten bizi kurtaracaktır. Sevdiklerimizin canlarının kıymeti elbette ki ölçülemez. Dolayısıyla bu bilinci yaygınlaştırmak ve afet yönetimini, tarihimize bir başarı hikayesi olarak kaydetmek arzusundayız. Bugüne kadar çok şey başardık, inşallah bunu da başaracağız."

Soylu, 26 Eylül 2019'da bir deprem olduğunu, o tarihten bu yana İstanbul'da depreme hazırlık için 450 toplantı yapıldığını kaydetti.

(Bitti)

İçişleri Bakanı Soylu: 'Bizim afetlerle sınavımız bitmiş değildir, bitmeyecektir'

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı Ekonomi
Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti Magazin
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü Güncel
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı Dünya
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı Sağlık
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor Ekonomi
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi
Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek
Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek
Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu
Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Sinirlerine hakim olamayan Victor Lindelöf, takım arkadaşı Bruno Fernandes'e küfürler savurdu
Sinirlerine hakim olamayan Victor Lindelöf, takım arkadaşı Bruno Fernandes'e küfürler savurdu
Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon ile anlaşma sağladı
Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon ile anlaşma sağladı
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
İçişleri Bakanı Soylu'dan deprem uyarısı! İstanbul için en büyük endişesini açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu'dan deprem uyarısı! İstanbul için en büyük endişesini açıkladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le Doğu Akdeniz'i görüştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le Doğu Akdeniz'i görüştü
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz
Serdar Ortaç, bir küs bir barışık olduğu sevgilisine övgü yağdırdı
Serdar Ortaç, bir küs bir barışık olduğu sevgilisine övgü yağdırdı
Son Dakika: Temmuzda %124,3 artarak 229 bin 357 olan konut satışları tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Temmuzda %124,3 artarak 229 bin 357 olan konut satışları tarihi rekor kırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hacı Bektaş Angela Merkel Muharrem İnce Hacı Bektaş Veli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hümeyra Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Tuba Büyüküstün
Spor Fatih Terim Caner Erkin Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Ateş Çocuk Adana Bakan
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanı Soylu: "Bizim afetlerle sınavımız bitmiş değildir, bitmeyecektir" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 13:46:06. #1.14#
title