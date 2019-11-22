İçişleri Bakanı Soylu: Biz sömüren bir devlet olmadık (2)

22.11.2019 18:35 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:36

BAKAN SOYLU: TÜRKİYE'NİN MEŞRU PARTİSİNİ TERÖRE ALET ETMESİNLER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü araç dağıtımı töreni ile organize sanayi bölgesindeki tesis açılış törenine katıldı. Törene bakanlarını yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Milli Eğitim eski Bakanı Hüseyin Çelik, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve milletvekilleri ile halk katıldı.

Kaynak: DHA