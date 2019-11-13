İçişleri Bakanı Soylu: "Biz kimsenin teröristinin oteli değil, misafirhanesi değiliz"

13.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:46

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya ve Hollanda, kendi memleketlerine mensup IŞİD militanlarını, aileleri ve çocuklarıyla alacaklarını belirterek, " Biz kimsenin teröristinin oteli değil, misafirhanesi değiliz."dedi.



Bakan Soylu, Van'da bir otelde düzenlenen "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"nde konuştu. Euronews.com'da Görüntüle