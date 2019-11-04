İçişleri Bakanı Soylu: "Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister...

İçişleri Bakanı Soylu: "Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister...

İçişleri Bakanı Soylu: "Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndereceğiz" -" Şuan hapishanelerimizde 1200'e yakın DAEŞ'li var" "Mülteci, sığınmacı meselesinde hiç uymayan davranışlar uygulayan ülkeler şimdi de terörizm konusunda...

04.11.2019 11:43
İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndereceğiz"

-" Şuan hapishanelerimizde 1200'e yakın DAEŞ'li var"

"Mülteci, sığınmacı meselesinde hiç uymayan davranışlar uygulayan ülkeler şimdi de terörizm konusunda içtihat ortaya koyuyorlar"

Kaynak: İHA

VİDEO: İçişleri Bakanı Soylu: "Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister...
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