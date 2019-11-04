İçişleri Bakanı Soylu: "Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister...
İçişleri Bakanı Soylu: "Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndereceğiz" -" Şuan hapishanelerimizde 1200'e yakın DAEŞ'li var" "Mülteci, sığınmacı meselesinde hiç uymayan davranışlar uygulayan ülkeler şimdi de terörizm konusunda...
İçişleri Bakanı Soylu: "Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndereceğiz"
-" Şuan hapishanelerimizde 1200'e yakın DAEŞ'li var"
"Mülteci, sığınmacı meselesinde hiç uymayan davranışlar uygulayan ülkeler şimdi de terörizm konusunda içtihat ortaya koyuyorlar"
VİDEO: İçişleri Bakanı Soylu: "Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister...