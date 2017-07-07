İçişleri Bakanı Soylu: " Biz, Dünyanın En Zengin Ülkesinin Vatandaşları Değiliz, Ama Biz...
İçişleri Bakanı Soylu: " Biz, dünyanın en zengin ülkesinin vatandaşları değiliz, ama biz milyonlarca göçmenin sorumluluğunu alacak kadar yürekli;
İçişleri Bakanı Soylu:"Biz, dünyanın en zengin ülkesinin vatandaşları değiliz, ama biz milyonlarca göçmenin sorumluluğunu alacak kadar yürekli; Dünya'nın gelişmiş ülkelerinin cebinde akrep varken bu meseleye 25 milyar doların üzerinde para harcayacak kadar güçlü ve tek beklentisi insanlık olan bir milletin evlatlarıyız"
-"Engelleyemeyecekleri ve teslim olacakları tek mesele göç meselesidir"
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İstişare toplantısında konuştu.