İçişleri Bakanı Soylu:"Biz, dünyanın en zengin ülkesinin vatandaşları değiliz, ama biz milyonlarca göçmenin sorumluluğunu alacak kadar yürekli; Dünya'nın gelişmiş ülkelerinin cebinde akrep varken bu meseleye 25 milyar doların üzerinde para harcayacak kadar güçlü ve tek beklentisi insanlık olan bir milletin evlatlarıyız"

-"Engelleyemeyecekleri ve teslim olacakları tek mesele göç meselesidir"



ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İstişare toplantısında konuştu.