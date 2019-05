İçişleri Bakanı Soylu: "Biz bütün sandıkları açın dedik. Açılsaydı 23 Haziran'a gerek olmazdı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz hakkımız savunmayalım mı yani? Biz bütün sandıkları açın dedik. Açtılar mı? Hayır. Açılsaydı 23 Haziran'a gerek olmazdı" dedi.

Beşiktaş'ta Şebinkarahisar Ocaktaşı Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen sahur programında vatandaşlarla bir araya gelen Soylu, ramazan ayının Türkiye'yi bir arada tutan en önemli değerlerden biri olduğunu kaydetti.

Soylu, Türkiye'nin çok kuvvetli bir medeniyete sahip olduğuna vurgu yaparak "Biz, bu topraklarda var olduğumuz günden itibaren, hiç kimseyi kendi etkinliğine almayan, her millete ve her ülkeye katma değer üreten, hesabı olmayan, hasbi olan bir milletiz. Yoksa bugün bu kadar senaryoların, oyunların bizi çökertmemesi mümkün değildi." diye konuştu.

Kendisinin Savunma Sanayi İcra Kurulunda görev yaptığını hatırlatan Soylu, şunları söyledi:

"Kurulda öyle şeyler yapıyor, öyle kararlar alıyor, öyle şeyler geliştiriyoruz ki size anlatsam sevinçten sabahlara kadar uyku uyumazsınız. Biz bugün başka bir noktadayız. Dünyanın en büyük barajını, tünelini yapıyoruz. Dünyanın en büyük havalimanını yaptık. Biz bir tercihte bulunduk, bu tercihin bir sebebi var; Türkiye'nin altyapısını tahkim etmek ve ayaklarını sağlam basabileceği bir zemin oluşturabilmek. Türkiye bir fiskeyle yere düşmesin istiyoruz."

"Ben hayatımda böyle bir seçim görmedim"

31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlere de değinen Bakan Soylu, Ankara, Antalya gibi bazı illerde seçimi kaybettiklerini, "başımızın üzerine" diyerek milletin tercihine saygı duyduklarını söyledi.

Soylu, İstanbul seçimlerinde ise haksızlığa uğradıklarını belirterek "Ben çocukluğumdan itibaren bu işin içerisindeyim. İlçe seçim kurulu üyeliği, gençlik kolları başkanlığı, il ve ilçe başkanlığı, milletvekilliği ve bakanlık yaptım. Ben hayatımda böyle bir seçim görmedim. Bir seçim sonucuna itiraz edilir de, sandıkların yüzde 10'u açılır da fark 29 binden 13 bine mi düşer?" şeklinde konuştu.

Seçim sonuçlarına neden itiraz ettiklerini anlatan Soylu, "Biz hakkımız savunmayalım mı yani? Biz bütün sandıkları açın dedik. Açtılar mı? Hayır. Açılsaydı 23 Haziran'a gerek olmazdı." dedi.

"Yarın eyvah para etmez"

Rusya'dan alınması planlanan savunma sistemi hakkında da konuşan Soylu, "Almayalım mı S-400'leri. Hani bağımsızlık, hani özgürlük? Bugün imkanımız oldu, bugün alabiliyoruz. Dün imkanımız yoktu. Sadece para imkanı değil, özgüvenimiz ve gücümüz yoktu ama bugün tam anlamıyla var. Allah muhafaza, Türkiye'nin herhangi bir noktasına uzun menzilli bir füzeyle saldırabilirler. Yarın eyvah para etmez." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Türkiye'nin çok büyük kavgalar ve mücadeleler verdiğine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Amerika, ben ve Adalet Bakanımız Abdulhamit Bey'i tecavüzcülerin ve teröristlerin listesine koydu. Dertleri sadece bizle mi, iki tane adamla mı yani? Biz 15 Temmuz'un ertesi günü 'darbe girişiminin arkasında Amerika vardır' dediğimiz için mi bunu yaptı? Hayır. Derdi Türkiye, demek istiyor ki 'patron benim, sana istediğimi yaparım.' Dediği bu. O zaman teslim olalım, mücadele etmeyelim. Bugün biz, teslim olma vaktini geçtik, bugün bizim dirençli durma vaktimizdir. Bir fiskeyle yıkılan, devrilen Türkiye'de bizi bir gecede yüzde 100 fakirleştirdiler. Şimdi de onu istiyorlar bizden, biz de direniyoruz. Yıllardır kazandıklarımızı bir gecede almak istiyorlar. Biz de vermek istemiyoruz. Bütün mücadele budur, bütün kavga budur."

"Rövanşizm tehlikelidir"

23 Haziran'da yapılacak seçimin bir siyasal çatışma merkezi haline getirilmeye çalışıldığı konusunda endişeli olduğunu dile getiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna siyasal tecrübe, his, önsezi diyebilirsiniz. Peki ben bunu nereye dayandırıyorum? Geçen günlerde Binali Bey, Kültür Bakanıyla beraber bir gösteriye gitti. Seyretti ve çıkarken oradakilerin bir bölümü, hiç yakışmayacak bir davranışta bulundular. Binali Bey ne yapmış bu ülkede? Köprü. Ne yapmış bu ülkede? Viyadük, bölünmüş yol. Dünyanın en büyük havalimanını yapmış. Hızlı trenler, deniz limanları yapmış. 17 yıl bunlardan başka bir şey yapmamış. Binali Bey o operadaki kişilerin hareketi karşısında ne yaptı? Gayet olgun biçimde onları alkışladı ve oradan çıktı. Şimdi buradan benim elde ettiğim şey şudur; Türkiye'nin eski kodları vardı, eski Türkiye'nin kendine ait şartları vardı, o şartlar içerisine Türkiye'yi tekrar sokmak isteyenler, geçmiş alışkanlıklarından bir zerre kaybetmemişler. Benim gördüğüm budur, ben buna üzüldüm. Türkiye'yi yeniden, herkesin fişlendiği; Alevi'sinin, Sünni'sinin, dindarının, Kürt'ün herkesin fişlendiği bir sürece sokmak isteyenlerin o alışkanlığını gördüm. Bunun adına ben rövanşizm diyorum. Bu rövanşizm tehlikelidir. Bunu, İstanbul'un gücü üzerinden Türkiye'nin istikrarını bozmaya yönelik bir adım olarak görüyorum. Hesabın da bu olduğu anlamını çıkarıyorum."

Soylu, milletin her şeyi bilen ve kararını ona göre veren bir anlayışa sahip olduğunu belirterek "Allah bizi size karşı mahcup etmesin. İstanbul bir karar verecek. ya küresel güç merkezi olacak ya da küresel sistemin arka bahçesi olacak. Bize arka bahçe olmak hiçbir zaman yaraşmadı, biz yapmak istesek de bu topraklar bunu kabul etmez." dedi.

Kaynak: AA