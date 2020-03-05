İçişleri Bakanı Soylu: "Biz 18 Mart Mutabakatının her umdesine sahip çıktık ve yerine getirdik"
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İçişleri Bakanı Soylu: "Biz 18 Mart Mutabakatının her umdesine sahip çıktık ve yerine getirdik"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırında havadan incelemelerde bulunmasının ardından Edirne Valiliği'ni ziyaret etti.

05.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:31
İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı , Türkiye-Yunanistan sınırında havadan incelemelerde bulunmasının ardından 'ni ziyaret etti. Bakan Soylu, valilikte düzenlenen toplantıda yetkililerden bilgi aldı. Bakan Soylu, toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: İçişleri Bakanı Soylu: "Biz 18 Mart Mutabakatının her umdesine sahip çıktık ve yerine getirdik"
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