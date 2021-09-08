İçişleri Bakanı Soylu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'yi kabul etti
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İçişleri Bakanı Soylu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'yi kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi Bakanlığın, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi Bakanlığın, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi Bakanlığın, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde kabul etti. Kabul sonrası basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Afganistan'da yaşanan son gelişmeler, göç yönetimi ve mültecilere yapılan insani yardım konuları ele alındı. - ANKARA

İçişleri Bakanı Soylu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'yi kabul etti
İçişleri Bakanı Soylu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'yi kabul etti
İçişleri Bakanı Soylu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'yi kabul etti
İçişleri Bakanı Soylu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'yi kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İçişleri Bakanı Soylu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'yi kabul etti - Haberler
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