İçişleri Bakanı Soylu: "Birçoğu Avrupa'da olmak üzere yüzün üzerinde ülkeye eğitim veriyoruz"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Genel Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
30.11.2019 11:57 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:03
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Genel Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (6)
Kaynak: AA
Haber Videosu: İçişleri Bakanı Soylu: "Birçoğu Avrupa'da olmak üzere yüzün üzerinde ülkeye eğitim veriyoruz"