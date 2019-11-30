İçişleri Bakanı Soylu: "Birçoğu Avrupa'da olmak üzere yüzün üzerinde ülkeye eğitim veriyoruz"
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İçişleri Bakanı Soylu: "Birçoğu Avrupa'da olmak üzere yüzün üzerinde ülkeye eğitim veriyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Genel Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

30.11.2019 11:57 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:03
İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı 'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Genel Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (6)

Kaynak: AA

Haber Videosu: İçişleri Bakanı Soylu: "Birçoğu Avrupa'da olmak üzere yüzün üzerinde ülkeye eğitim veriyoruz"
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