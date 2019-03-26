İçişleri Bakanı Soylu Beyoğlu'nda

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu PKK'lılar seçilirlerse göreve başlayabilirler mi, başlayamazlar mı? Siz bana sorun. Terör örgütü ile iltisaklı, terörle irtibatlı hiç kimseye bu ülkede bu payeyi verdirmeyiz." dedi.

Süleyman Soylu, Beyoğlu'nda Keçeci Piri Mahallesi Arabacılar Meydanı'nda, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşlarla bir araya geldiği etkinlikte, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun makus talihini yendiğini, terör örgütlerini ve Türkiye'yi sıkıştırmak isteyenlerin elindeki istismar alanlarının adeta çekilip alındığını söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, şöyle devam etti:

"Yapmak istedikleri nedir, biliyor musunuz? Kaseti tekrar başa sarmak. 'Siz bizim 94 belediyemizi alırsınız, siz bize oradan para gelmesini engellersiniz, siz sigara kaçakçılığını yüzde 21,5'ten yüzde 1,5'a düşürüp engelleyip bizim gelirlerimizi azaltırsınız, siz 10 katrilyonluk uyuşturucuya 2 yılda el koyup bizim uyuşturucu tekelimizi kırmak istersiniz' deyip şimdi büyük şehirlerimize sızmak istiyorlar. Bakın, sokaklarımıza terörist ismi vermek istiyorlar. 'Bu olmaz' demeyin sakın, var burada işte. Alper Taş diye bir adam var. Apo'nun resmi önünde, bilmem ne akademisinde, ismini söylemeye gerek yok, orada kendi ideallerini, kendi anlayışını anlatan bir adam var. Şimdi şunu söylemek istiyorum, bunların zikri de fikri de bellidir. Türkiye'nin huzurunu almak istiyorlar elinden. Önümüzdeki 4,5 yılda bu ülkenin sıçramasını, bu ülkenin ekonomisinin gürül gürül ilerlemesini, bu ülkede terörün tamamen tasfiye edilmesini, bu ülkenin etrafındaki coğrafyaya huzur ve kardeşlik vermesini, milli ve yerli üretimimizi engellemeye çalışıyorlar."

Birilerinin parmak sallamasıyla hareket eden bir Türkiye olmadığını vurgulayan Soylu, "Amerika bize 'Afrin'e giremezsin.' dedi mi, demedi mi? Çatır çatır girdik mi? Bu kadar. Çıldırdıkları budur. Bunu bu millet sağladı, bu milletin iradesi sağladı." dedi.

Taksim'de bir otelde HDP'nin yaptığı basın toplantısını hatırlatan Soylu, "15 vilayete gidecekler, en son da Diyarbakır'a yürüyecekler, sonra Apo'nun İmralı'dan çıkması için. Ne demişiz, kötü mü demişiz? 'Sizi yürüten adam değildir.' demişiz. Hemşehrilerim, eğer bu çark dönerse farklı bir şekilde dönerse oradan törenlerle uğurlanırlar. Bu Alper Taş denilen adam onları oradan bandoyla, mızıkayla uğurlar. Bu kadar açık ve net söylüyorum." ifadelerini kullandı.

"PKK'ya yamulmaz celladı olur"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun söylemlerini eleştiren Soylu, "İmamoğlu sesini çıkaramıyor. Bir de etrafta dolaşıyor. Ben Karadeniz evladıyım, şöyledir, böyledir. Haydi oradan. Karadeniz evladı PKK'ya yamulmaz, PKK'nın celladı olur." dedi.

Soylu, uyuşturucunun aileleri hedef alan bir terör faaliyeti olduğunu kaydederek, buna asla hayat hakkı tanımayacaklarını dile getirdi.

Diyarbakır'da bugüne değin 35 medeniyetin kurulduğunu aktaran Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pervin Buldan diyor ki '40 yıllık mücadelemizi taçlandıracağız.' Cahil. Diyarbakır'ın veya orada yaşayan Kürt kardeşlerimizin, bütün ömrü 40 yıllık mı? 639'da İslamla müşerreflenmiş Diyarbakır. Veysel Karani'yi nereye koyacaksın? İbrahim Hakkı Hazretlerini nereye koyacaksın? Mardin'in bütün medeniyetini, Diyarbakır'ın bütün medeniyetini nereye koyacaksın? Bunların yaptıkları sadece ve sadece bölücülüktür. Bunları ancak bizim yapmamız gereken milli iradeyle beraber cevap vermek. Aslında bunların da ehemmiyeti yok. Bunların patronlarına, bunların ağa babalarına, bunları yönetenlere. Elimizdeki fırsat, 50 gramlık oy pusulasıdır. Şimdi bu ülkenin başına musallat olmak isteyen kim varsa hepsiyle uğraşabilecek en güçlü dönemimizdeyiz. Ben sadece buradan bu virajdan geri dönmeyelim istiyorum. Benden önce de İçişleri Bakanı vardı, benden sonra da olacak. Belki yarım saat sonra yaşayacağız, yaşamayacağız bilmiyoruz, Cenabıallah'a teslimiz. Önemli olan biz değiliz. Önemli olan bizden çok var, bu arkadaşlarımızdan da benden de çok var ama bu memleketten bir tane var."

"PKK'ya İstanbul'dan bir kanal açmayalım"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK'ya İstanbul'dan bir kanal açmayalım" diyerek, katılımcılardan bu fırsatı onlara vermemelerini istedi.

Soylu, "Açık açık hepsini söyledik. Bir tanesine itiraz edemiyorlar. Bir tane bu PKK'lı değildir diye itiraz edemiyorlar. Söyledikleri şu, 'O zaman Yüksek Seçim Kurulu buna niçin izin verdi?' Yüksek Seçim Kuruluna müracaat eder... Sen bak bakalım, ben İçişleri Bakanı'yım. Bu PKK'lılar seçilirlerse göreve başlayabilirler mi, başlayamazlar mı? Siz bana sorun. Terör örgütü ile iltisaklı, terörle irtibatlı hiç kimseye bu ülkede bu payeyi verdirmeyiz. Ne söylerse söylesinler. Ne ortaya koyarlarsa koysunlar. Bu ülkede bir daha kaseti başa sardırmayız." diye konuşntu.

İspanya'da Batasuna'nın kapatılması kararını örnek gösteren Soylu, şunları anlattı:

"Bilmeyenlere buradan söyleyeyim, İspanya'da Batasuna'nın niçin kapatıldığını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin hangi kararı verdiğini... Terörü destekliyor diye değil, aynen İmamoğlu gibi, aynen Mansur Yavaş gibi, aynen Kılıçdaroğlu gibi, aynen Karamollaoğlu gibi terör örgütünü reddetmedikleri için, onlara Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gerekli cezayı vermiştir. Bakın sadece onları telin etmek değil, reddetmedikleri için. Bu kadar açık ve net. Dünyada teröre müsamaha göstermek belki de insanlığa karşı yapılabilecek en büyük cinayettir. O yüzden biz çok çalışacağız."

Soylu, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en güvendiği isimlerden biri olduğunu, Yıldız ile yıllarca dava arkadaşlığı ve kader birlikteliği yaptıklarını dile getirdi.

Beyoğlu'nda hakimiyet kurmak isteyen "gardırop solcuları" olduğunu kaydeden Soylu, "Tek işleri elbiselerini giyip, afili afili gezip, iş üretmeyen ve milletin değerlerine hakaret eden, milletin inancına, kutsalına hakaret eden bir anlayış ortaya koyanlar. Bu gardırop solcularına, bu PKK karışımlarına, 31 Mart'ta gerekli cevabı vererek Haydar Başkanı, 31 Mart'ta şu güzel mahallede, güzel insanların bulunduğu mahallede, sandıkları patlatarak yeter bir oyla seçeceğinize söz veriyor musunuz?" şeklinde sordu.

Yıldız'ın tevazu ve sorumluluk sahibi bir insan olduğunu vurgulayan Soylu, göreve geldiğinde Beyoğlu'nun "destansı" hizmetlerle buluşacağını dile getirdi. Soylu, "Hem Süleyman Soylu kardeşiniz, evladınız olarak hem de bu ülkede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı, İçişleri Bakanı olarak ben de Haydar Başkanın emrindeyim." dedi.

Katılanlardan Kandil'in ve FETÖ'nün yüzünü güldürmemelerini isteyen Soylu, Cumhur İttifakı'nın öneminin gelecek yıllarda çok daha iyi anlaşılacağını vurguladı.

(Bitti)

Kaynak: AA