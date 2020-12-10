İçişleri Bakanı Soylu, Beşiktaş'taki terör saldırısı şehitlerini andı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İçişleri Bakanı Soylu, Beşiktaş'taki terör saldırısı şehitlerini andı

10.12.2020 17:39 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:42
İçişleri Bakanı Soylu, Beşiktaş'taki terör saldırısı şehitlerini andı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Vodafone Park yakınında 10 Aralık 2016'da meydana gelen terör saldırısında şehit olan polisleri andı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Vodafone Park yakınında 10 Aralık 2016'da meydana gelen terör saldırısında şehit olan polisleri andı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Şehitlerimiz... Her biri, ay yıldızlı bayrağımızın dalgalanma sebebi... Her biri, bu ülkenin, bu milletin evladı kahramanlarımız... Acımız, ilk günkü kadar taze... Şehadetlerinin 4. yılında, hain saldırı sonucu şehit düşen polislerimizi rahmetle anıyoruz..."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

İlgili Haberler

Son dakika: Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar anıldı
Son dakika: Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar anıldı
Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar anıldı
Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar anıldı
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'da taziye ziyaretinde bulundu
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'da taziye ziyaretinde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Öykü Çelik Cemal Hünal Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Sörloth Pierre Webo Ersun Yanal Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız İlaç Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanı Soylu, Beşiktaş'taki terör saldırısı şehitlerini andı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 17:44:33. #1.15#
title