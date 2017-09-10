İçişleri Bakanı Soylu, BBC'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Bir BBC klasiği..." başlığıyla sert bir açıklama yaptı.

BBC'Yİ TERÖRE DESTEK VERMEKLE SUÇLADI

"BBC, yenilgiye uğrayan PKK'ya can suyu vermek için başlatılan operasyonun bir ayağında görev yapmıştır" diyen Soylu'nun açıklaması şöyle:

"BBC'NİN HABERİ GAZETECİLİKTEN UZAK VE SAPTIRMAYA DAYALI"

Bugün BBC gazetecilikten uzak, her zamanki tavırlarıyla kasıtlı ve saptırmaya dayalı bir haberle, tamamen farklı bir olay için yaptığım ve gündemde bile olmayan bir konu ile ilgili konuşmamı milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA'lar tarafından vurulan, terörist oldukları güvenlik kuvvetlerince teyit edilmiş, şüphe götürmeyen bir olayla ilgiliymiş gibi algı oluşturmaya çalışmıştır.

"PKK'YA CAN SUYU VERMEK İÇİN BAŞLATILAN OPERASYONUN PARÇASI"

BBC, teröristlerin yaptıklarını hiç eleştirmeden, sadece güvenlik güçlerimizi suçlayarak faaliyet gösteren sözde insan hakları savunucuları ile ilgili yaptığım eleştiri konuşmamı bağlamından kopartarak bugünkü haberin içerisine de eklemleyerek, terörle mücadeleyi akamete uğratmak ve yenilgiye uğrayan PKK'ya, işbirlikçi siyasetçileri üzerinden can suyu vermek için başlatılan bu operasyonun bir ayağında görev almıştır.