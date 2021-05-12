İçişleri Bakanı Soylu, bayram tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)
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İçişleri Bakanı Soylu, bayram tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)

İçişleri Bakanı Soylu, bayram tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cumartesi günü Süper Lig'de şampiyonluk maçlarının oynanacağına işaret ederek, "Kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir almak lazım geldiğini düşünüyorum.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cumartesi günü Süper Lig'de şampiyonluk maçlarının oynanacağına işaret ederek, "Kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir almak lazım geldiğini düşünüyorum." dedi.

Soylu, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaret etti, illere canlı bağlanarak tam kapanma tedbirleri ile trafik, asayiş durumlarına ilişkin bilgi aldı.

İzmir ve İstanbul ve Antalya başta olmak üzere birçok ile canlı bağlanan Soylu, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için Bakanlık birimlerinin görevinin başında olduğunu belirtti.

Bayram öncesinde tam kapanma tedbirlerine dikkat noktasında gösterdikleri gayreti bayram süreci ve sonrasında da devam ettireceklerini ifade eden Soylu, "En önemli meselelerimizden biri bayram sonrası seyahat belgesi alıp da dönenler olacaklardır. Bunların yoğunluk oluşturacağı trafik güzergahlarındaki tedbirler ve denetimlerin aynı şekilde devam etmesi lazım." diye konuştu.

Soylu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile canlı bağlantıda Süper Lig'de oynanacak şampiyonluk maçlarına ilişkin de uyarılarda bulundu. Cumartesi günü oynanacak maçların ardından şampiyonun belli olacağını anımsattı. Cumartesi günü için İstanbul'da bir diplomasiye ihtiyaç olduğunu anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Şampiyonluk kutlamaları sokağa taşarsa... Sağ olsun hem Giresunlular hem de Adanalılar kutlamaları minimum ölçekte yaptılar. Sokakta görüntüler oldu ama her tarafa yayılmış bir görüntü olmadı. Hem kulüp yöneticileri hem de valililerimiz bu konuda çağrıda bulundular. İstanbul'da da kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda bir diplomatik müzakere yöntemi hem size hem de valimize iş düşüyor. Buna dair bir tedbir almak lazım geldiğini düşünüyorum. Eğer bu konuda İstanbul bir ilke kararı üretirse, hep beraber oturup çağrıda bulunursa zannediyorum ki tam kapanma dönemine bir halel gelmeden, tam kapanma döneminin hemen akabinde bunlar yapılabilir. Böylece Türkiye'de örnek bir hareket kabiliyeti olur düşüncesindeyiz."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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