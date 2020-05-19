İçişleri Bakanı Soylu, Başkentteki polis kontrol noktasını ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkentteki Genelkurmay Kavşağı'ndaki polis kontrol noktasını ziyaret etti.
19.05.2020 02:40 | Son Güncelleme: 19.05.2020 02:40
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkentteki Genelkurmay Kavşağı'ndaki polis kontrol noktasını ziyaret etti.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Genelkurmay Kavşağı polis kontrol noktasındayız." ifadelerini kullandı.
Soylu, polis kontrol noktasındaki fotoğraflarını da paylaştı.
Kaynak: AA