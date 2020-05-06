İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında Marmara Bölgesi Emniyet ve Asayiş Toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, video konferans yöntemiyle yapılan Marmara Bölgesi Emniyet ve Asayiş Toplantısı'na başkanlık etti.