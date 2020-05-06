İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında Marmara Bölgesi Emniyet ve Asayiş Toplantısı yapıldı
06.05.2020 19:42 | Son Güncelleme: 06.05.2020 19:42
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, video konferans yöntemiyle yapılan Marmara Bölgesi Emniyet ve Asayiş Toplantısı'na başkanlık etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, video konferans yöntemiyle yapılan Marmara Bölgesi Emniyet ve Asayiş Toplantısı'na başkanlık etti.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre toplantı, valiler, il jandarma komutanları, il emniyet müdürleri, sahil güvenlik komutanları ve il göç müdürlerinin katılımıyla yapıldı.
Kaynak: AA