İçişleri Bakanı Soylu: "(Barış Pınarı Harekatı) Çok iyi planlanmış, özellikle Türk Silahlı...
CANLI YAYIN: Barış Pınarı Harekatı'nda Kara Operasyonu Başladı! Canlı Aktarıyoruz

İçişleri Bakanı Soylu: "(Barış Pınarı Harekatı) Çok iyi planlanmış, özellikle Türk Silahlı...

İçişleri Bakanı Soylu: "(Barış Pınarı Harekatı) Çok iyi planlanmış, özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin çok iyi planladığı, şu ana kadar da bütün planlamaları kendi ölçeği içerisinde yürüttüğü bir harekatın içerisindeyiz.

09.10.2019 22:40
İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "(Barış Pınarı Harekatı) Çok iyi planlanmış, özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin çok iyi planladığı, şu ana kadar da bütün planlamaları kendi ölçeği içerisinde yürüttüğü bir harekatın içerisindeyiz."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et