İçişleri Bakanı Soylu, Bangabandhu Anıt Müzesi'ni ziyaret etti - Haberler
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İçişleri Bakanı Soylu, Bangabandhu Anıt Müzesi'ni ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu, Bangabandhu Anıt Müzesi'ni ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş ziyareti kapsamında başkent Dakka'da bulunan Bangabandhu Anıt Müzesi'ni ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş ziyareti kapsamında başkent Dakka'da bulunan Bangabandhu Anıt Müzesi'ni ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bangladeş'te ziyaretlerine devam ediyor. Bakan Soylu, Cox's Bazar'da Türk Sahra Hastanesinin açılış törenine katılmasının ardından başkent Dakka'daki Bangabandhu Anıt Müzesi'ni ziyaret etti.

Bakan Soylu'nun Dakka'da Bangladeş İçişleri Bakanı Asadduzzaman Khan ile görüşmesi bekleniyor. - DAKKA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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