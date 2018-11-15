İçişleri Bakanı Soylu, "Aynı Şekilde Terör Örgütü ile İltisakı Sabit Bulunan 402 Muhtar; Terör...

İçişleri Bakanı Soylu, "Aynı şekilde terör örgütü ile iltisakı sabit bulunan 402 muhtar; terör örgütü iltisakı ve kaçakçılık, uyuşturucu ticareti gibi suçlara karıştığı değerlendirilen 635 güvenlik korucusu da görevden uzaklaştırılmıştır" dedi. 15.11.2018 10: 37: 43 TSI

NNNN - ANKARA