İçişleri Bakanı Soylu, "Aynı Şekilde Terör Örgütü ile İltisakı Sabit Bulunan 402 Muhtar; Terör...
IHAAW103743-SIY/15-11-2018 - İçişleri Bakanı Soylu, "Aynı şekilde terör örgütü ile iltisakı sabit bulunan 402 muhtar; terör örgütü iltisakı ve kaçakçılık, uyuşturucu ticareti gibi suçlara karıştığı değerlendirilen 635 güvenlik korucusu da görevden uzaklaştırılmıştır” dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, "Aynı şekilde terör örgütü ile iltisakı sabit bulunan 402 muhtar; terör örgütü iltisakı ve kaçakçılık, uyuşturucu ticareti gibi suçlara karıştığı değerlendirilen 635 güvenlik korucusu da görevden uzaklaştırılmıştır" dedi. 15.11.2018 10: 37: 43 TSI
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