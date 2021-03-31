İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Daems ile görüştü
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İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Daems ile görüştü

Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Daems ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems ile bir araya geldi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) gerçekleşen görüşme bir saat sürdü.

Görüşmede Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Erkan Kılıç, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, AKPM Türk Grubu Başkanı AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız ile diğer ilgiler de hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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