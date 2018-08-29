İçişleri Bakanı Soylu "Avrupa'daki Bazı Ülkeler ile Farklılaşmalar Yaşadığımız Apaçık Ortadadır"
- Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı 4. Reform Eylem Grubu Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun...
- Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı
4. Reform Eylem Grubu Toplantısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nda düzenlenen 4. Reform Eylem Grubu Toplantısı sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.