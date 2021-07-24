İçişleri Bakanı Soylu, selin etkili olduğu alanları inceledi
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İçişleri Bakanı Soylu, selin etkili olduğu alanları inceledi

Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'in Arhavi ilçesinde selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'in Arhavi ilçesinde selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu.

Helikopterle Arhavi'ye gelen Soylu, Vali Yılmaz Doruk ile ilçe merkezinde selden hasar gören alanları inceledi.

İş yerleri zarar gören esnafı gezen Soylu, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Sel nedeniyle oluşan hasarın giderilmesi için yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Soylu, temizlik çalışmalarına yardım eden jandarma ve arama kurtarma ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Bakan Soylu, daha sonra Arhavi Kaymakamlığı önünde oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezine gelerek, yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Soylu, selin etkili olduğu alanları inceledi
İçişleri Bakanı Soylu, selin etkili olduğu alanları inceledi
İçişleri Bakanı Soylu, selin etkili olduğu alanları inceledi
İçişleri Bakanı Soylu, selin etkili olduğu alanları inceledi
İçişleri Bakanı Soylu, selin etkili olduğu alanları inceledi
İçişleri Bakanı Soylu, selin etkili olduğu alanları inceledi
İçişleri Bakanı Soylu, selin etkili olduğu alanları inceledi
İçişleri Bakanı Soylu, selin etkili olduğu alanları inceledi
İçişleri Bakanı Soylu, selin etkili olduğu alanları inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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