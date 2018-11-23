İçişleri Bakanı Soylu: "Artık Vurkaçlara Arkadan Bakakalan Bir Türkiye Yoktur"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Artık vurkaçlara arkadan bakakalan bir Türkiye yoktur. Takip eden, 3 bin 500 metre rakımda da olsa teröristi bulup, alan bir güce sahibiz. PKK'nın borazanları siyaset sahnesinde, basında ne kadar yaygara koparırlarsa koparsınlar, ağababalarının akıbetleri değişmeyecektir." dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Soylu, Kepez ilçesindeki Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Anaokulu'nun açılış töreninde, Bedirhan'ın lanetinin, bu milletin ahının ve bu devletin jandarmasının, polisinin, askerinin, savcısının, hakiminin teröristlerin yakasını bırakmayacağını söyledi.

Soylu, "Hiç endişe etmeyin, Türkiye eski Türkiye değildir. Eskiden PKK bir eylem yaptı mı Allahualem, 'Dağbaşıdır, bulunmaz' der geçerdik. Bulunduğuna da pek şahit olmazdık. Ama artık işler değişti." diye konuştu.

Tüm birimlerin sürekli operasyon halinde olduklarına işaret eden Soylu şöyle devam etti:

"Evlatlarımız karadan, evlatlarımızın ürettiği araçlarla havadan, bunların ensesindeyiz ve dökülen her damla kanın hesabını soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz. Artık vurkaçlara arkadan bakakalan bir Türkiye yoktur. Takip eden, 3 bin 500 metre rakımda da olsa teröristi bulup, alan bir güce sahibiz. PKK'nın borazanları siyaset sahnesinde, basında ne kadar yaygara koparırlarsa koparsınlar, ağababalarının akıbetleri değişmeyecektir. Onlar da bu teröristlerin yanlarında durduğu müddetçe bu akıbetten nasiplerini alacaklardır. Güvenlik birimlerimiz, adalet birimlerimiz kendi görevlerini yerine getirecektir."

Birey ve vatandaş olarak herkesin yapması gereken şeyler olduğunu vurgulayan Soylu, "Birincisi, asla unutmayacağız. Eğer bugün yaşananları yarın unutursak, hem mücadelemizin motivasyonunu kaybederiz hem de karşımızdaki karanlık zihniyetin elini güçlendiririz." ifadesini kullandı.

"Bizim gerçeğimiz şehitlerimizdir"

Yapılanları asla unutmayacaklarını anlatan Soylu, konferanslarda ve komisyon salonlarında edilen süslü püslü laflara asla itibar etmeyeceklerini aktardı.

"Bizim gerçeğimiz şehitlerimizdir, Bedirhan'ımız, gazilerimizdir, Nurcan kızımız, Aybüke, Necmettin öğretmenimizdir." diyen Soylu, çocuklara iyi bir eğitim vereceklerini vurguladı.

Bakan Soylu, "Sadece kendi çocuklarımız için değil, Doğu ve Güneydoğu'da imkansızlıklar içinde mücadele eden çocuklarımız için de bir şeyler yapacağız. Kampanyalarla sosyal yardım projeleriyle oradaki her eğitim faaliyetinin mutlaka içinde olacağız. Allahımıza da milletimize de sözümüzdür. Oradaki 10, 11, 12, 13 yaşındaki çocukların, kız çocuklarımızın dağa çıkmasını eğer engelleyemezsek, Allah bize aldığımız her nefesi haram etsin." dedi.

"O çocuklar doktor, mühendis, öğretmen olacak"

Büyük bir mücadele verdiklerini ifade eden Soylu, o çocukların, kızların doktor, mühendis, öğretmen olacaklarını ve Türkiye'nin her tarafında millete hizmet edeceğini belirtti.

"O çocuklar, bu çocuklar diye bir şey yok, hepsi bizim evlatlarımız, bizim medeniyetimizin incileridir. Bunları kendi yanlarına çekmek isteyen, onları istismar etmek isteyen, kandırıp terörist yapmak isteyenlere karşı en büyük silahımız, kalkanımız eğitimdir." diyen Soylu, istisnasız her çocuğu güzel okullarla buluşturmanın en temel sorumlulukları olduğunu kaydetti.

"Bugün Doğu ve Güneydoğu'da huzur var"

Doğu ve Güneydoğu'da huzurun hakim olduğunu belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hizmet, gayret ve mücadele var. Derdimiz açık ve net. Nasıl buradaki çocuklarımıza sahip çıkıyorsak, oradaki o çocuklara sahip çıkmak bizim görevimiz. Ben de bir babayım. Benim de bir kızım var. 12, 13 yaşındaki bir kız çocuğunu, anasının başını okşarken saçının tellerini teker teker severken zorla anasının yanından alınıp, akşam babası işten döndüğünde sormaya bile cesaret edemediği tabloyu bu ülkeye bir daha yaşatmamak boynumuzun borcudur. Bu kadar açık ve net. O 12,13, 14 yaşındaki çocukları Murat Karayılan'a, Cemil Bayık'a sunan o zihniyeti yerle bir etmezsek biz namerdiz. O kadar açık ve net."

Hayır yapmanın da sorumlulukları olduğuna değinen Soylu, makamların, paranın, varlıkların bir yere götürmeyeceğini, hayır yapmanın önemli olduğunu söyledi.

Kalıcı olan eserler bırakmanın önemine işaret eden Soylu, "Elbette ki herkes bir anaokulu yaptıracak güçte olmayabilir, ama insanların küçük katkılarla birlik olması, büyük güçlere teşvik olur." diye konuştu.

Küçük işlerin, büyük işlerin zekatı olduğunu belirten Soylu, insanların meselelerinin çözülmesinin önemine dikkati çekti.

Küçük adımlar atmaktan geri durmamak gerektiğini ifade eden aktaran Soylu, şunları dile getirdi:

"Anaokullarını, eğitim yuvalarını elbette ki devlet de yapar. Ama vatandaşın yapmasının ortaya koyduğu duygudaşlık çok farklıdır. İnsanların, yaşadığı ülkeye doğrudan sahip çıkmasının ifadesidir. Bugün burada yapılan iş önemlidir. Biz bunların aynısını, Doğu ve Güneydoğu'da da yapıyoruz. Teröre bulaşmış belediyelere yaptığımız yeni görevlendirmelerden sonra 442 gençlik kültür ve spor merkezi, 2 bin 644 oyun parkı, 161 kadın merkezi açtık. Bunların her birisi, hem teröre vurulmuş bir darbedir hem de Türkiye'nin geleceğine, sağlıklı nesiller yetişmesine yönelik atılmış adımlardır. İnşallah bu adımları daha da sıklaştıracağız ve Türkiye'yi çok daha güzel yarınlara, şehitlerimizin değil ama terörün unutulduğu bir Türkiye'ye kavuşturacağız."