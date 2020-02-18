İçişleri Bakanı Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakan Yardımcısı Hodaj'ı kabul etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Arnavutluk İçişleri Bakan Yardımcısı Julian Hodaj'ı karşılaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Arnavutluk İçişleri Bakan Yardımcısı Julian Hodaj'ın konuşması Görüşmeye katılan heyet üyelerinden görüntüler ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,...
18.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:32
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Arnavutluk İçişleri Bakan Yardımcısı Julian Hodaj'ı karşılaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Arnavutluk İçişleri Bakan Yardımcısı Julian Hodaj'ın konuşması
Görüşmeye katılan heyet üyelerinden görüntüler ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakan Yardımcısı Julian Hodaj'ı kabul etti.
Kaynak: AA