İçişleri Bakanı Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakan Yardımcısı Hodaj'ı kabul etti
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İçişleri Bakanı Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakan Yardımcısı Hodaj'ı kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Arnavutluk İçişleri Bakan Yardımcısı Julian Hodaj'ı karşılaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Arnavutluk İçişleri Bakan Yardımcısı Julian Hodaj'ın konuşması Görüşmeye katılan heyet üyelerinden görüntüler ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,...

18.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:32
İçişleri Bakanı Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakan Yardımcısı Hodaj'ı kabul etti

İçişleri Bakanı 'nun, İçişleri Bakan Yardımcısı Julian Hodaj'ı karşılaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Arnavutluk İçişleri Bakan Yardımcısı Julian Hodaj'ın konuşması

Görüşmeye katılan heyet üyelerinden görüntüler ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakan Yardımcısı Julian Hodaj'ı kabul etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İçişleri Bakanı Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakan Yardımcısı Hodaj'ı kabul etti
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