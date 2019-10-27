İçişleri Bakanı Soylu: "Arama kurtarma timleri AFAD ile koordineli bir şekilde oluşturulacak"

İçişleri Bakanı Soylu: "Arama kurtarma timleri AFAD ile koordineli bir şekilde oluşturulacak"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen İl Afet ve Acil Durum Müdürleri Türkiye Afet Müdahale Planı Değerlendirme Toplantısına katılarak konuşma yaptı.

27.10.2019 14:18
İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen İl Afet ve Acil Durum Müdürleri Türkiye Afet Müdahale Planı Değerlendirme Toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Kaynak: AA

VİDEO: İçişleri Bakanı Soylu: "Arama kurtarma timleri AFAD ile koordineli bir şekilde oluşturulacak"
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et