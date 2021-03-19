İçişleri Bakanı Soylu, annesi için taziye ziyaretinde bulunan ve acısını paylaşanlara teşekkür etti
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İçişleri Bakanı Soylu, annesi için taziye ziyaretinde bulunan ve acısını paylaşanlara teşekkür etti

19.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:49
İçişleri Bakanı Soylu, annesi için taziye ziyaretinde bulunan ve acısını paylaşanlara teşekkür etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tedavi gördüğü hastanede geçen hafta hayatını kaybeden annesi Servet Soylu için taziye ziyaretinde bulunan ve acısını paylaşanlara teşekkürlerini iletti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tedavi gördüğü hastanede geçen hafta hayatını kaybeden annesi Servet Soylu için taziye ziyaretinde bulunan ve acısını paylaşanlara teşekkürlerini iletti.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakara Suresi'nin "Doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz." ayetine yer vererek, şunları kaydetti:

"13 Mart 2021 Cumartesi günü emanetini Hakk'a teslim eden annemiz Servet Soylu'nun cenaze merasimine iştirak eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve saygıdeğer eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye, Sayın devlet büyüklerimize, siyasi parti genel başkan ve temsilcilerine, bakanlarımıza, milletvekillerimize, tüm kamu görevlilerimize, yerel yöneticilerimize ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine; yurt dışından arayan ve taziye gönderen devlet adamlarına; taziye ziyaretinde bulunan, telefonla arayarak, mesaj göndererek acımızı paylaşan; gerek taziye evinde gerekse kendi hanelerinde Kur'an-ı Kerim tilavetlerine dahil olan; bizzat ulaşamasa dahi halisane duygularla acımızı yüreğinde hisseden; çeşitli vesilelerle merhumeye rahmet, ailemize sabırlar dileyen tüm vatandaşlarımıza; ayrıca 100 gün boyunca annemize yoğun bakım servisinde hizmet eden hastane yöneticilerimize, doktorlarımıza, hemşirelerimize, hasta bakıcılarımıza ve tüm hastane personeline, ailemiz adına şükranlarımızı arz ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelere ve geçmişlerimize rahmet diliyorum. Cenabıallah, aziz milletimizden razı olsun, duaları üzerimizden eksik olmasın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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