İçişleri Bakanı Soylu, AKPM Başkanı Rik Daema ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Soylu, Bakanlığa bağlı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nda (GAMER) Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Rik Daems ile bir araya geldi. Toplantıya İçişleri Bakanı Soylu, AKPM Başkanı Daems, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Başkanı NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi Ahmet Yıldız ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş katıldı. Bakan Soylu, toplantı öncesi Başkan Daem'se GAMER'i tanıttı ve bilgi verdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı