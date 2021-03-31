İçişleri Bakanı Soylu, AKPM Başkanı Rik Daema ile bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Soylu, AKPM Başkanı Rik Daema ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
İçişleri Bakanı Soylu, AKPM Başkanı Rik Daema ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems ile bir araya geldi.

Eren-5 Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe! Karayılan'ın koruması öldürüldü
Eren-5 Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe! Karayılan'ın koruması öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Soylu, Bakanlığa bağlı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nda (GAMER) Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Rik Daems ile bir araya geldi. Toplantıya İçişleri Bakanı Soylu, AKPM Başkanı Daems, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Başkanı NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi Ahmet Yıldız ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş katıldı. Bakan Soylu, toplantı öncesi Başkan Daem'se GAMER'i tanıttı ve bilgi verdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali İhsan Su Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Hande Erçel Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Şenol Güneş İsmail Kartal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Dünya Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanı Soylu, AKPM Başkanı Rik Daema ile bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 18:06:10. #1.15#
title