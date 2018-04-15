İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Gençlik Kolları Olağan Kongresi'ne Katıldı
- Trabzon İl 5. Gençlik Kolları Olağan Kongresinden detay -İstiklal Marşı Okunması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Trabzon İl 5. Gençlik Kolları Olağan Kongresine katıldı.
- Trabzon İl 5. Gençlik Kolları Olağan Kongresinden detay
-İstiklal Marşı Okunması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Trabzon İl 5. Gençlik Kolları Olağan Kongresine katıldı.