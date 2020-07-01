İçişleri Bakanı Soylu: "Aile, anne, eş, çocuk duygusundan yoksun şeytanlaşmışlar sabaha kadar savcı... İçişleri Bakanı Soylu: "Aile, anne, eş, çocuk duygusundan yoksun şeytanlaşmışlar sabaha kadar savcı ve polislerimiz marifetiyle gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Soylu: "Aile, anne, eş, çocuk duygusundan yoksun şeytanlaşmışlar sabaha kadar savcı ve polislerimiz marifetiyle gözaltına alındı...Sosyal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışından ve fetöcü olması yine tespitimiz. Söz; Çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız..." - ANKARA

Kaynak: İHA