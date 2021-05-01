İçişleri Bakanı Soylu Ağrı'da
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İçişleri Bakanı Soylu Ağrı'da

İçişleri Bakanı Soylu Ağrı'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Toplantısı için geldiği Ağrı'da kent merkezinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Toplantısı için geldiği Ağrı'da kent merkezinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Toplantısı için geldiği Ağrı'da Valilik binasında protokol üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği toplantının ardından, Valilik binasında bulunan Yeni Konsept Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyaretinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi binasını ziyaret eden Bakan Soylu, İl Jandarma Komutanlığı binasına giderek askerlerle bir araya geldi. İçişleri Bakanı Soylu, burada gerçekleştirdiği ziyaretin ardından helikopterle Doğubayazıt ilçesine geçti.

(Merve Gökbakan/İHA)

İçişleri Bakanı Soylu Ağrı'da
İçişleri Bakanı Soylu Ağrı'da
İçişleri Bakanı Soylu Ağrı'da
İçişleri Bakanı Soylu Ağrı'da
İçişleri Bakanı Soylu Ağrı'da
İçişleri Bakanı Soylu Ağrı'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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