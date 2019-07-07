İçişleri Bakanı Soylu Ağrı'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya geldi. Ağrı Havaalanından helikopterle Doğubayazıt'a geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırında yapımı devam eden güvenlik duvarı ve devriye yol hattında incelemelerde bulundu. Doğubayazıt 13. Hudut Bölük Komutanlığı Türkiye Tepe'de, Türkiye-İran sınırında yapımı devam eden güvenlik duvarı ve devriye yol hattında incelemelerde bulunan Bakan Soylu, burada askerlerle yemek yedi. Ağrı Doğubayazıt Gürbulak 11. Hudut Bölük Komutanlığı'nda da incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı Doğubayazıt Gürbulak'ta, Türkiye - İran sınırında, Haşim Türkoğlu Piyade Hudut Karakolu Yeni Kule Mevziinde yapımı devam eden güvenlik duvarında incelemelerde bulundu.

"SINIR HATTINDA 170 ADET ELEKTRO OPTİK KULE DE YAPILACAK" Bakan Soylu, sınır duvarı incelemesi sırasında yaptığı açıklama uzun zamandır çalışmaları sürdürülen sınır fiziki sistemleriyle ilgili, "Bugün uzun zamandır çalışmasını yürüttüğümüz gerek Iğdır, gerekse Ağrı ve diğer tarafta da Şanlıurfa ile Hatay hattının bir parçası olan doğu sınır fiziki sistemleri ve elektronik sistemleriyle ilgili çalışmaları yerinde değerlendirmek üzere buradayız. Buradan şunu ifade etmek gerekir. Burada sadece sınır fiziki sistemi dediğimizde ve güvenlik sistemi dediğimizde bir duvar yapıldığından bahsediyor değiliz. Bir taraftan burada duvar yapımının yanı sıra aynı zamanda aydınlatma, sensör ve aynı zamanda tüm kameralardan ilgili bölümleri gözetleyecek kamera sistemi kuruyoruz. Bunlarla yetinmeyip, Avrupa Birliği ile yürüttüğümüz 470 kilometrelik doğu sınırı dediğimiz sınır hattında 170 adet elektro optik kule de yapılacak. Bunların yapımına ASELSAN başladı. Bunlar büyük projeler ve önemli projeler. Bu bir taraftan sınır fiziki sistemi dediğimiz bu duvarlar, kameralar, diğer taraftan aydınlatmalar ve bazı yerlerde sınır fiziki sistemlerinin hemen önüne kurulan su kanalları aynı zamanda da elektro optik kulelerle birlikte Doğu sınırlarımızda Allah'ın izniyle kuş uçmayacak" dedi.

"KIŞ GELMEDEN BU ÇALIŞMANIN BÜYÜK BİR KISMINI TAMAMLAMAK İSTİYORUZ" Bu yılsonu itibariyle hedeflerinin bu çalışmayı tamamına erdirecek hızlılığı elde etmek olduğunu söyleyen Soylu, "Kış gelmeden bu çalışmanın büyük bir kısmını tamamlamak istiyoruz. Bu hem silahlı kuvvetlerimiz açısından büyük avantaj hem de terör açısından ciddi avantaj sağlayacak. Kaçakçılık ve kaçak göçmen konusunda da ciddi anlamda avantaj sağlayacak. Bu konuda özellikle İran'a teşekkür etmek istiyorum. Bütün görüşmelerde anlayışı ve işbirliğini desteklediler ve bu devam ediyor. Tüm bu çalışmaların ardından güvenlik hattı oluşturulmuş olacak" şeklinde konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptığı incelemelerde, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Ahmet Hacıoğlu Vali Süleyman Elban, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfü Özkul ve basın mensupları eşlik etti.

(Demet Aydemir - Ramazan Demir/İHA)

Kaynak: İHA