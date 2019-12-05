İçişleri Bakanı Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Kayumi ile görüştü
Haberler » 3. Sayfa » İçişleri Bakanı Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Kayumi ile görüştü - Haberler

İçişleri Bakanı Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Kayumi ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Hümayun Kayumi ile görüştü.

05.12.2019 18:32 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:36
İçişleri Bakanı Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Kayumi ile görüştü

İçişleri Bakanı , Maliye Bakanı Hümayun Kayumi ile görüştü.


İçişleri Bakanı Soylu ve Afganistan Maliye Bakanı Kayumi'yi makamında kabul etti. Görüşme kameraların görüntü almasının ardından basına kapalı devam etti. Toplantıda iki ülke arasında karşılıklı iş birliği, güvenlik, düzensiz göçle mücadele, ticaret hacminin genişletilmesi konularının ele alındığı bilgisine ulaşıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler