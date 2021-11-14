İçişleri Bakanı Soylu, Adıyaman'da muhtarlarla buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İçişleri Bakanı Soylu, Adıyaman'da muhtarlarla buluştu

AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Soylu, Adıyaman'da muhtarlarla buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman'da muhtarlarla bir araya geldi.

ADIYAMAN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman'da muhtarlarla bir araya geldi.

Bakan Soylu, Turgut Reis Mahallesi'ndeki Adıyaman Muhtarlar Federasyonunu ziyaret etti.

Muhtarlarla ilgili birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Soylu, muhtarların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Federasyon Başkanı Abdulkadir Geylani Taş da hükümetin muhtarlarla ilgili birçok projeyi hayata geçirdiğini ve her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Bakan Soylu'ya Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Ak Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin eşlik etti.

Soylu ile beraberindekiler daha sonra Belediye Başkanı Kılınç'ı ziyaret etti.

Bakan Soylu, Başkan Kılınç'tan kentteki yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de toplu açılış töreninde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de toplu açılış töreninde konuştu: (3)

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title