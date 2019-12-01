İçişleri Bakanı Soylu: "Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz"

01.12.2019 11:17 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:21

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün nerede olduğunu bildiklerini söyledi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal 7'de Mehmet Acet'in sunduğu "Başkent Kulusi" programında gündeme dair soruları cevaplandırdı. "Adil Öksüz Almanya'da mı" sorusu üzerine Soylu, "Net bir şey söylememek gerekir" dedi. Adil Öksüz'ün nerede olduğunu bildiklerini kaydeden Bakan Soylu, "Almanya'da olduğunu teyit eder misiniz" sorusuna ise "Bize kalsın" diye yanıt verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA