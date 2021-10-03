İçişleri Bakanı Soylu, 'Adana İl Emniyet Müdürlüğü Araç Teslim Töreni'ne katıldı - Haberler
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İçişleri Bakanı Soylu, "Adana İl Emniyet Müdürlüğü Araç Teslim Töreni"ne katıldı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Araç Teslim Töreni Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç'ın konuşması Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın konuşması Adana Valisi Süleyman Elban'ın konuşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması ADANA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,...

ADANA (AA) - Adana İl Emniyet Müdürlüğü Araç Teslim Töreni

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç'ın konuşması

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın konuşması

Adana Valisi Süleyman Elban'ın konuşması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması

ADANA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Adana İl Emniyet Müdürlüğü Araç Teslim Töreni"ne katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Araç Teslim Töreni ne katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Araç Teslim Töreni ne katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Araç Teslim Töreni ne katıldı

İçişleri Bakanı Soylu,
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu Kocaeli'de konuştu: (1)

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu Kocaeli'de konuştu: (1)

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Haber: İçişleri Bakanı Soylu, 'Adana İl Emniyet Müdürlüğü Araç Teslim Töreni'ne katıldı - Haberler
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