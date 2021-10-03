İçişleri Bakanı Soylu, "Adana İl Emniyet Müdürlüğü Araç Teslim Töreni"ne katıldı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Araç Teslim Töreni Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç'ın konuşması Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın konuşması Adana Valisi Süleyman Elban'ın konuşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması ADANA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,...
ADANA (AA) - Adana İl Emniyet Müdürlüğü Araç Teslim Töreni
Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç'ın konuşması
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın konuşması
Adana Valisi Süleyman Elban'ın konuşması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması
ADANA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Adana İl Emniyet Müdürlüğü Araç Teslim Töreni"ne katıldı.