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İçişleri Bakanı Soylu, Adana'da İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Politika
İçişleri Bakanı Soylu, Adana'da İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

ADANA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

Bakan Soylu, Valilik Ek Hizmet Binası Tarihi Kız Lisesi'nde, Vali Süleyman Elban ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Elban'dan, kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan Soylu, aynı binadaki İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Soylu'nun konuşmasının ardından terör, uyuşturucuyla mücadele ve asayiş konularının değerlendirildiği öğrenildi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantıya, İçişleri Bakan yardımcıları İsmail Çataklı ve Mehmet Ersoy, Vali Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, milletvekilleri, İçişleri Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vali yardımcıları ve kaymakamlar katıldı.

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri
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