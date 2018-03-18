İçişleri Bakanı Soylu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz gecesinde, Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı Operasyonu'nda ve evlatlarımızın dağ başlarında, mağara kovuklarında, şehirlerde teröristlerle verdiği mücadelede ortaya koyduğu ruh, Çanakkale ruhunun aynısıdır" ifadesini kullandı.

Soylu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, aziz milletin ilk günden itibaren iyi ile kötünün savaşında iyinin, zalime karşı mazlumun, batıla karşı hakkın tarafında olduğunu belirtti.

Çanakkale'de 103 yıl önce gözünü madde, kalbini zulüm bürümüş zihniyetlerin elbirliğiyle insanlığın son kalesi olan Anadolu'nun boğazına sarıldığını belirten Soylu, "Ancak bu aziz milletin evlatları, inançlarından ve imanlarından aldığı güçle manayı maddeye bir kez daha üstün kılmıştır. Çeliğin her türlüsü, bombaların en güçlüsü, şehadet aşkının önünde etkisiz kalmış, varoluş mücadelemiz sınırlarımızı aşarak hakkın batıla galebe çalmasıyla neticelenmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Üzerinden geçen bir asırda silahların daha da geliştiğine dikkati çeken Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Ancak bu topraklardaki şehadet ruhu da verilen mücadelenin hayatiyeti ve anlamı da aynı şekilde devam etmektedir. 15 Temmuz gecesinde, Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı Operasyonu'nda ve evlatlarımızın dağ başlarında, mağara kovuklarında, şehirlerde teröristlerle verdiği mücadelede ortaya koyduğu ruh, Çanakkale ruhunun aynısıdır. Medeniyetin beşiği olan bu topraklardaki var oluş mücadelemiz, dünyaya adaleti, hakkı, merhameti üstün kılma mücadelemiz, elbette ki gelecekte de devam edecektir."

Bunun en önemli adımlarından birinin Türkiye'yi 2023, 2053 ve 2071 hedefleriyle buluşturmak olacağını belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Ancak şartlar ne olursa olsun, önümüze hangi engeller çıkartılırsa çıkartılsın aziz milletimizin manayı maddeye tercih eden duruşu, şehadete ve şehitlerine olan sevgisi, gücünü silahtan değil iman ve inançtan alan anlayışı baki kalacaktır. Bu vesileyle 103. yıl dönümü münasebetiyle aziz milletimizin Çanakkale Zaferi'ni tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hem Çanakkale'de hem de bütün tarihimiz boyunca, hak yolunda ve vatan uğruna şehit düşmüş, gazi olmuş bütün ecdadımızı, evlatlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum."