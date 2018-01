İçişleri Bakanı Soylu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'ye oyun kurmaya çalışanlar, Suriye'ye 4 bin tır dolusu malzeme gönderenler, orada üsler kuranlar akıllarından geçirdiklerini başaramayacaklar." dedi.



Soylu, AK Parti Beşikdüzü İlçe Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, 2017 yılında Türkiye'nin ekonomisinin büyüdüğünü, ihracatla gelişerek zenginleştiğini söyledi.



AK Parti'nin, milletinin hisleri ve değerleriyle bezenerek yoluna devam ettiğini belirten Soylu, Türkiye'nin başına çok musibetler açılmaya çalışıldığını aktardı.



Soylu, Türkiye'nin, eski Türkiye çerçevesine oturtulmak istendiğini vurgulayarak, milletin buna izin vermediğine işaret etti.



"Tarihi bir yanılgı içerisinde olursunuz"



Türk milletine ve Türkiye'ye oyun kurulamayacağına dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:



"Türkiye'ye oyun kurmaya çalışanlar, Suriye'ye 4 bin tır dolusu malzeme gönderenler, orada üsler kuranlar akıllarından geçirdiklerini başaramayacaklar. Hiç merak etmeyin. Buradan önemli birşey daha söylüyorum, Amerika'ya da Türkiye'yi karşısına almaya çalışanlara da tarihi bir yanlışla karşı karşıya kalırsınız. Bu coğrafyada karşısına alınmayacak tek millet Türk milleti, tek ülke Türkiye, tek vatan toprağı Anadolu'dur. Tarihi bir yanılgı içerisinde olursunuz. Bilin ki bunun maliyetini taşıyamazsınız."



Soylu, bu nedenle vatandaşlardan rahat olmalarını isteyerek, "Herkes hesabını iyi yapar. Hesabını iyi yapamayana da bu millet Çanakkale'de de gösterdi, Kurtuluş mücadelesinde de gösterdi, 15 Temmuz'da da gösterdi. Arkasında kim olursa olsun bu millet dersini verdi." diye konuştu.



"Sorumluluğumuz birbirimize aittir"



Türk milletine mahçup olmamak için gayret gösterdiklerini ve mücadele ettiklerini aktaran Soylu, "Attığımız her adımı iyi ölçüp biçiyor, alnınıza en ufak bir leke getirmemek için ne söyleyeceğimizi, nasıl dik duracağımızı ve milletimizin menfaatini nasıl koruyacağımızı ortaya koyuyoruz." dedi.



Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve kabine üyelerinin büyük bir uğraş içerisinde olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:



"Sorumluluğumuz birbirimize aittir. Memleketimizi hangi musibetle karşı karşıya bırakıyorlarsa bilmenizi istiyorum ki o musibetle mücadele etmek ve ülkemizin geleceğini aydınlığa taşımak bizim sorumluluğumuzdur. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi planı ortaya koyarlarsa koysunlar bizden sonra gelecek nesiller, bizim ve bizden önceki nesillerden çok daha müreffeh, çok daha zengin, güçlü ve bütün dünyaya sözünü hüküm olarak geçiren bir Türkiye'de yaşayacaklar Allah'ın izniyle."



Teşkilat üyelerinden çok çalışmalarını ve gayret göstermelerini isteyen Soylu, şöyle devam etti:



"15 yıldır Türkiye'de şu inançlı toplumun lideri Tayyip Erdoğan olmamış olsaydı hangi hallerin içerisinde kalırdık? Ortaya koyduğunuz kararlılığın sonucu sadece bugüne ait değildir. Dünün değerlerini korumak içindir, yarına ait değerleri bugünden inşa etmenin adıdır. İşte bizim 2019'dan sonra Tayyip Erdoğan'ın bilge, kararlı ve memleketin bütün değerlerine sadık, bu ülkeyi güçlü bir noktaya getirebilecek yürüyüşüne ihtiyacımız var. 2019'da atacağımız her bir adım, gideceğimiz her bir ev, bugünden sonraki her süreç, bu ülkenin yarınlarını inşa edecektir."



"Bir çok koldan faaliyet yürütüyorlar"



Bakan Soylu, daha sonra AK Parti Akçaabat İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen futbol turnuvasının, ilçedeki bir restoranda düzenlenen ödül törenine katıldı.



AK Parti ailesinin, Türkiye'nin uzun zamandır bir arada olma hasretine önemli bir şekilde kavuşmasını sağladığını belirten Soylu, AK Parti'nin Türkiye'nin 81 ilinde milletiyle kucaklaşabilen bir anlayışa sahip olduğunu söyledi.



Soylu, konuşmasında şunları vurguladı:



"Türkiye'ye bir takım bazı nasihatlerde bulunanlar, Güneydoğu'da, kuzeyde, batıda, güneyde, Orta Anadolu'da kendilerinin söz söyleyebileceği muhattaplar bulmakta zorlanmaktadırlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Şırnak ve Hakkari'ye gittik. On binlerce insan sokaklarda, salonların etrafında bu ülkenin birliğini haykırarak Cumhurbaşkanımızı karşıladı. Bir ay önce Sayın Başbakanımız ile Hakkari'ye gittik, aynısı oldu. Buralarda korku iklimi oluşturarak, mahalle baskısı kurarak insanlarımızı bizden ayırmaya, bizi bizden ayırmaya çalışanlar maalesef aradıkları noktaya gelemediler."



Türkiye'nin önünde önemli bir süreç bulunduğuna işaret eden Soylu, "Sizce Amerika niçin Suriye'de binlerce asker barındırmaktadır? Onlarca üs oluşturmuştur? Neden bunu yapıyor? Mesele DEAŞ ise DEAŞ ile PKK'yı anlaştırdı zaten. Mesele nedir o zaman? Mesele bu coğrafyada yeni bir hükümranlık anlayışıdır. Bu coğrafyada etkin olan, bu coğrafyada yüzlerce yıl geleneğini, bu coğrafyaya olan aidiyetini, bu milletlerle olan hısımlığını devam ettiren bu Anadolu coğrafyasının milletine müsade etmemektir." diye konuştu.



Meselenin çok açık olduğunu dile getiren Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:



"15 Temmuz'da Türkiye'nin sistemini değiştiremeyenler, 15 Temmuz'da Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yi, bu büyük milleti tasviye edemeyenler, bunu devam ettirebilmek için bir çok koldan faaliyet yürütüyorlar. Kafaları karışık, kendi içlerinde tesanütleri ve uyumları söz konusu değil. Türkiye'de var olan demokrasiyi tahrip etmek, tasviye etmek ve ortadan kaldırmak istiyorlar. Bugün hepimiz demokrasinin ve hukukun gücüyle buradayız."



Bakan Soylu, konuşmasının ardından turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve plaket verdi.