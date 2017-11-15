İçişleri Bakanı Soylu: Rakka'dan Çıkan DEAŞ'lılar Türkiye İçin Tehdit Değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığının 2018 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmesinin ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"PKK ve ABD tarafından Rakka'dan tahliye edilen DEAŞ'lıların Türkiye için risk oluşturur mu?" sorusu üzerine Soylu, şöyle konuştu:

"BÖYLE BİR RİSK KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİL"

Hayır, daha önce Soufan Center'ın (ABD merkezli düşünce kuruluşu) da çok yanlış bir açıklaması oldu. 'Sanki orada IŞİD'in içerisindeki Türklerin Türkiye'ye geldiği ve Türkiye için tehdit oluşturduğu...' Bu, tamamen Dışişleri Bakanlığından alınan bir bilginin çarpıtılmasıdır. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Orada Dışişleri Bakanının söylediği, sınırın ötesinde BM'nin birtakım kamplarında bulunan ve bizim haberimizin olduğu, IŞİD'le ilişkisini olduğunu düşündüğümüz veya düşünülen Türk sayısıdır. Takipte bunların çocukları, kadınları... Kimisi eşi çatışmada ölmüş, onlar böyle gruplar.

"SINIRLARDA VE SINIR İÇİNDE BÜTÜN TEDBİRLER ALINDI"

Soufan Center, zaten özür diledi resmi bir bilgiyi çarpıtarak verdiği için. Ama bizim kamuoyumuz da çok makes bulmadı. Böyle bir tehdit algılaması bizim açımızdan şu anda elbette söz konusu değildir. Ama gerek sınırlarımızda gerekse sınırlarımız içerisinde bu konuya yönelik tüm tedbirleri aldığımızı herkesin bilmesini isteriz. Sadece bunlar için değil, buradan gelecek IŞİD'li, PKK'lı, her ne olursa veya düzensiz göçmen, bizim için hepsi aynı. Elbette terörist daha önemli ama gerek düzensiz göçmenlere karşı gerekse de onlara karşı sınırlarımızda bütün tedbirler alınmış durumdadır. Böyle bir bilgimiz de duyumumuz da söz konusu değildir.