İçişleri Bakanı Soylu, AB Komiseri Avramopoulos'u kabul etti

Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Avramopoulos ile görüşen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece Avrupa'ya yönelik bir düzensiz göçü engelleyen bir girişim ortaya koymuyoruz. Aynı zamanda gerek Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde gerek Zeytindalı Harekatı bölgesinde huzuru oluşturup oraya gönüllü geri dönüşleri sağlıyoruz. Bu rakam 331 bine geldi. Bu konuda belki önümüzdeki günlerde yoğunlaşacak göç dalgalarına karşı Avrupa ile işbirliği içinde çalışmamız kaçınılmazdır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Dimitris Avramopoulos'u kabul etti. İstanbul Valiliği'nde gerçekleşen görüşmeye, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Edirne Valisi Ekrem Canalp, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz ve AB Dışilişkiler Daire Başkanı Savaş Ünlü katıldı.

Verimli bir toplantı olacağını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen süre içerisinde iyi bir işbirliği ortaya koymaya çalışıyoruz. Çok yönlü bir düzensiz göç mücadelesi yapıyoruz. Maalesef dünyanın içerisinde bulunduğu durum bu göç mücadelesini daha da zorlaştırıyor. Dünyada gelişen bütün olumsuzluklar, coğrafyamızda, etrafımızda düzensiz göç olarak ülkelerimize yansıyor. Tabi ki bu mücadelemizi devam ettireceğiz ama bu düzensiz göç vakalarının dünyada sona erebilmesi için ülkelerdeki olumsuzlukların sonlandırılması gerekir. Bizim hem İstanbul'umuz güzel, hem coğrafyamız güzel. Muhakkak ki avantajlarımız var. Fakat dünyanın en kritik geçiş bölgesi olması da böyle bir maliyet yüklüyor. Bunu özellikle Avrupa'nın çok daha iyi anlamasını bekliyoruz. Çünkü gün geçtikçe şartlar daha da ağırlaşıyor" dedi.

"AVRUPA İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMAMIZ KAÇINILMAZDIR"

Türkiye'nin göç konusunda ortaya koyduğu başarılı işlere vurgu yapan Bakan Soylu, "Türkiye özellikle göç konusunda çok başarılı işler gerçekleştirdi ki siz de dönem dönem takdir edersiniz. İyi de izliyorsunuz. Sadece Avrupa'ya yönelik bir düzensiz göçü engelleyen bir girişim ortaya koymuyoruz. Aynı zamanda gerek Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde gerek Zeytindalı Harekatı bölgesinde huzuru oluşturup oraya gönüllü geri dönüşleri sağlıyoruz. Bu rakam 331 bine geldi. Bu konuda belki önümüzdeki günlerde yoğunlaşacak göç dalgalarına karşı Avrupa ile işbirliği içinde çalışmamız kaçınılmazdır. Tabi tehlike kapıyı çaldığı zaman değil çalmadan önce gerekli tedbirleri almak en önemlisidir" diye konuştu.

"SAHİL GÜVENLİK GEMİLERİMİZİN YÜZDE 70'İ SADECE GÖÇ İLE MÜCADELEDE UĞRAŞMAKTADIR"

Avrupa'daki seçim sürecinin sona erdiğini hatırlatan Bakan Soylu, "Biz bu boşluğu doldurmalarını bekliyoruz. Özellikle göç dalgasının başladığı tarihlerden itibaren bizim göçle mücadelemizdeki tüm rakamlar önemli bir noktaya gelmiştir. Örneğin; Sahil Güvenlik gemilerimizin yüzde 70'i sadece göç ile mücadele uğraşmaktadır. Hem kara sınırlarımızda hem de sahillerimizde çok yüksek yoğunlukla bir mücadele gerçekleşiyor. Avrupa'nın Türkiye'ye göç konusunda biraz daha duyarlı olmasını, bu konuda iş birliğini biraz daha iyi bir noktaya taşımasını bekliyoruz. Sizin bu konuda katkılarınızı da takdirle karşılıyoruz. Değerli büyükelçiyle de burada iyi bir çalışma ortaya koymaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"BİRLİKTE BELİRLEDİĞİMİZ AMAÇLARA ULAŞMAK İÇİN DESTEĞİM SİZİNLE"

Türkiye'nin çok büyük sayıda mülteciyi misafir ettiğini hatırlatan Avramopoulos, "Aynı zamanda güvenlik alanında da sizle yürüttüğümüz iş birliği için size teşekkürlerimi sunuyorum. Sizi bir kez daha temin etmek isterim ki benim tüm desteğim sizinle. Birlikte belirlediğimiz amaçlara ulaşmak için desteğim sizinle. Bazen biraz zaman alabiliyor. Önemli olan kapıların, o yolun açık olması. Bugün de bazı meselelerimizi konuşma fırsatı bulacağız. Başta da söylediğim gibi, yanımızda çok iyi bir dostumuz olduğunu ve bölgedeki durumu çok iyi anlayan bir dostumuz olduğunu bilmek güzel. Türkiye'nin bu zorlu problemler karşısında gösterdiği bu hassasiyeti görmek de çok güzel" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA